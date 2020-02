Feijoada light

Calorias: 667 por porção

Categoria: Refogado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 kg de feijão-preto

. 700 g de carne-seca cortada em cubinhos

. 2 folhas de louro

. 2 linguiças calabresas defumadas, sem gordura, fatiadas

. 2 paios fatiados

. 6 costelinhas de porco defumadas, sem gordura, fatiadas

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 3 dentes de alho bem picados

. Sal a gosto

Modo de preparo

Na véspera, coloque o feijão numa tigela e cubra com água fria. Reserve por oito horas. Depois lave a carne e deixe-a de molho por oito horas, trocando de água quatro vezes.

No dia seguinte, cozinhe o feijão com o louro e a água do molho em fogo brando, numa panela de pressão, por cerca de 40 minutos.

Em seguida, escorra a carne, coloque-a numa panela de pressão, cubra com água fria e espere ferver, retirando a espuma.

Cozinhe em fogo brando por 30 minutos. Escorra e reserve. Afervente a linguiça, o paio e a costelinha. Escorra e reserve.

Numa panela, aqueça o azeite e doure o alho. Acrescente o feijão, a carne-seca e as demais carnes. Cozinhe em fogo brando por cerca de 40 minutos, contados a partir da fervura, e tempere com o sal. Sirva a seguir.