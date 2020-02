Empadão marroquino

Calorias: 709

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 2 massas folhadas descongeladas (400 g)

Recheio:

. 1 1/2 kg de frango sem pele (2 coxas, 2 sobrecoxas e 1 peito)

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 250 g de amêndoa sem pele

. 1/4 xícara (chá) de óleo

. 1/3 de xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

. 1 1/2 colheres (chá) de canela em pó

. 1/2 xícara (chá) de manteiga

. 5 cebolas picadas

. 4 colheres (sopa) de salsa picada

. 2 colheres (sopa) de açúcar

. 4 ovos

. 1 colher (chá) de gengibre ralado

Para polvilhar:

. Açúcar de confeiteiro e canela em pó a gosto

Para untar:

. Manteiga

Acessório:

. Forma de 25 cm de diâmetro



Modo de preparo

Tempere o frango com sal e pimenta. Doure a amêndoa no óleo. Escorra em papel toalha, deixe esfriar e pique. Junte o açúcar de confeiteiro e meia colher da canela. Reserve. Leve ao fogo médio uma panela com o frango, a manteiga, a cebola, a canela restante, o açúcar e três colheres (sopa) de salsa. Cozinhe por dez minutos, mexendo às vezes. Reduza a chama e deixe cozinhar por 20 minutos, sem tampar. Retire do fogo, deixe esfriar e corte o frango em fatias finas. Volte-o à panela com o molho e junte os ovos batidos com uma pitada de sal, o gengibre e o restante da salsa. Leve ao fogo, sem parar de mexer, até os ovos estarem cozidos. Deixe esfriar. Abra as massas bem fino e com uma delas forre o fundo e a lateral da forma untada. Polvilhe com a metade da mistura de açúcar e canela e da amêndoa. Espalhe o recheio e polvilhe o restante do açúcar com canela e da amêndoa. Aqueça o forno em temperatura alta. Cubra com a outra massa folhada e retire o excesso na borda com uma faca. Aperte bem as extremidades com os dedos. Asse por 30 minutos ou até dourar. Desenforme e leve ao forno por 15 minutos. Polvilhe com açúcar.