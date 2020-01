De pizza a bolo, 11 receitas fáceis para fazer na sanduicheira

Fazendo uma analogia bem livre com a vida humana, a sanduicheira é aquela amiga que se dá bem com todas as turmas. Quebra um galhão para quem não pode ou não quer ter fogão e/ou micro-ondas e também ajuda horrores na hora de providenciar uma refeição quente e rápida, independentemente dos eletrodomésticos que componham a cozinha.

Além disso, é possível fazer muito mais do que sanduíches na sanduicheira. A criatividade é o limite, então selecionamos 11 tutoriais que ensinam a preparar, de forma bem fácil, receitas que vão de panqueca a bolo, passando por pizza e bife. E pode acreditar: elas não ficam devendo em nada àquelas que saíram de panelas, frigideiras e mesmo do forno.

Panqueca na sanduicheira

A massa sai prontinha para receber o recheio e ser enrolada.

Pizza na sanduicheira

A cobertura não gruda na chapa superior, fique tranquila.

Batata frita na sanduicheira

Fica crocante e sequinha. E o melhor: é feita sem óleo!

Veja também





Batata rosti na sanduicheira

Para aqueles dias em que você quer comer batata com um pouco mais de sofisticação.

Bife na sanduicheira

Bem passado ou mal passado, você que escolhe o ponto.

Filé de frango grelhado na sanduicheira

Sem óleo, super sequinho e muito delicioso!

Legumes grelhados na sanduicheira

Que tal uns legumes para acompanhar as carnes ali de cima? O vídeo sugere cenoura, abobrinha e berinjela, mas você pode fazer qualquer outro que tiver vontade.

Crepioca, pão de queijo e quesadilha na sanduicheira

A crepioca e o pão de queijo você faz do zero. Para a quesadilha, pode usar massa pronta. 😉

Bolo de chocolate na sanduicheira

Com recheio e cobertura. É verdade (e uma delícia)!