Cestinhas de chantilly e ameixa

Calorias: 72 por unidade

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20 unidades

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 5 xícaras (chá) de Corn Flakes® picados

. 4 colheres (sopa) de manteiga

. 5 colheres (sopa) de açúcar

. 2 claras

. 5 colheres (sopa) de farinha de trigo

Recheio:

. Chantilly e ameixas vermelhas a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture os ingredientes da massa. Passe para um saco plástico e leve à geladeira por duas horas. Forre forminhas de 6 cm de diâmetro com a massa gelada, apertando bem. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio, preaquecido, até dourar levemente.

Recheio: Depois de frio, recheie as forminhas com chantilly e as ameixas picadas.