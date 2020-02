Bomba recheada

Aqueça o forno em temperatura média (170 ºC a 190 ºC).

Em uma panela média, derreta a manteiga com a água e o sal em fogo alto (200 ºC a 220 ºC).

Retire do fogo, junte afarinha de trigo de uma vez e mexa rapidamente com uma colher de pau.

Leve de volta ao fogo, sem parar de mexer, até obter uma massa que se desprenda do fundo da panela.

Passe para uma tigela e coloque os ovos, um a um, batendo com a colher de pau até obter uma massa homogênea.

Forre uma assadeira grande com um pedaço de papel-manteiga.

Sobre o papel, disponhaum cortador de biscoito em formato de coração (n° 5) e marque a forma com um lápis.

Deixe um espaço de 1,5 cm entre cada um.

Coloque a massa em um saco de confeitar com bico pitanga e faça os corações de massa, seguindo a marca a lápis.

Leve ao forno por 20 minutos ou até crescerem.

Abaixe a temperatura do forno e deixe por mais 20 minutos ou até secarem bem e ficarem dourados.

Retire do forno e deixe esfriar.

Para fazer o recheio, derreta o chocolate branco em banho-maria.

Na batedeira, bata o creme de leite até obter picos firmes.

Em uma tigela, coloque o chocolate derretido e, por cima, junte o creme de leite batido.

Misture delicadamente até ficar homogêneo.

Leve à geladeira por 1 hora ou até engrossar um pouco.

Corte os corações ao meio com uma faca pequena e coloque a musse no saco de confeitar com bico liso.

Recheie uma das metades da massa com a musse.

Disponha a outra metade por cima e polvilhe com as amêndoas e o açúcar de confeiteiro.