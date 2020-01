Aproveite o clima junino para preparar este crocante salmão com fubá

Bolo cremoso, bolo de fubá com coco, queijadinha… são tantas as gostosuras feitas com fubá nesta época do ano! Em Festa Junina que se preze, um quitute à base dessa farinha de milho não pode faltar.

Mas nem só de doce vive esse ingrediente versátil. Por ser substancioso e proporcionar bastante energia, o alimento, preparado com grãos de milho secos e moídos, era muito consumido pelos tropeiros na época colonial. De lá pra cá, ganhou muitos modos de preparo e versões culinárias. Vai bem em sopas, pães, empanados…

Em junho, o ingrediente vira estrela onipresente, por conta do período de colheita do milho. Você pode aproveitar o clima festivo do mês para variar o cardápio do almoço ou do jantar em casa, e substituir a farinha de rosca, de trigo ou de mandioca pela de fubá. Dica: a receita a seguir, de filé de Salmón de Chile com uma crocante crosta de fubá, rende uma refeição saborosa e cheia de nutrientes.

A farinha de milho conserva parte das características nutritivas do cereal, que é rico em fibras e vitaminas, e o salmão se destaca pela alta dose de ômega-3, uma gordura essencial, que melhora a resposta imunológica do corpo e ajuda a proteger o coração. Há dois tipos principais de fubá: o mimoso, mais fino (o grânulo tem menos de 0,2 mm), e o normal, mais grossinho. Ambos podem ser usados nesta receita; é questão de gosto.

Sirva o peixe com molho tártaro e uma saladinha de feijão-preto e, pronto, não precisa de mais nada. A sugestão é da Salmón de Chile, marca chilena de salmão que você encontra em supermercados, por aqui, no Brasil também.

Filés de salmão com crosta de fubá

Rendimento: 6 porções

Ingredientes

2 quilos de salmão

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de fubá

Sal e pimenta

Óleo abundante para fritar

Limão para servir

Para o molho tártaro

200 gramas de maionese

1 ovo cozido

25 gramas de alcaparras

25 gramas de pepinos em conserva

50 gramas de cebola roxa picadinha

Gotas de suco de limão

Modo de preparo

Remova cuidadosamente a pele do salmão. Fatie o peixe em seis pedaços e tempere com sal e pimenta. Em uma tigela, coloque o leite e mergulhe os pedaços de peixe, escorra em seguida e passe imediatamente no fubá. Aqueça bastante óleo de calêndula em uma panela funda e frite o peixe até que esteja cozido e dourado em ambos os lados. Remova o excesso de óleo e coloque em papel absorvente.

Para preparar o molho, pique os pepinos, a cebola, o ovo cozido e as alcaparras e despeje tudo em uma tigela. Adicione a maionese e um pouco de suco de limão, e misture bem até obter um molho de consistência média.

Em paralelo, prepare também a salada de feijão-preto:

Ingredientes

2 ½ xícaras (chá) de feijão-preto cozido

1 xícara (chá) de tomate-cereja, cortado em quatro

1 xícara (chá) de pepino picado em pequenos cubos

2 colheres (sopa) de hortelã fresca picada

2 colheres (sopa) de manjericão picado

2 colheres (sopa) de azeite

Sal e pimenta

1 colher (sopa) de suco de limão

Modo de preparo

Em um prato, misture o feijão-preto, os cubos de pepino, os tomates partidos, a hortelã e o manjericão. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta. Deixe esfriar por 10 minutos na geladeira e sirva com o salmão.