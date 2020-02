5 receitas de saladas refrescantes e nutritivas para os dias quentes

Alguns dias têm temperaturas tão altas e uma sensação tão abafada que, para muita gente, o ânimo para preparar ou mesmo comer refeições quentes desaparece. Se você faz parte desse grupo, não precisa ficar desnutrida por causa disso: quando o calor está demais, uma saída maravilhosa para se alimentar bem é lançando mão de saladas refrescantes e completinhas, com a maior variedade possível de nutrientes.

Trazemos aqui cinco receitas de saladas que cumprem bem essa missão. Providencie os ingredientes e bom apetite fresquinho!

–

Uma salada com sabores clássicos e a carne de frango levinha para complementar. Perfeita para a hora do jantar, já que é de digestão rápida.

–

Com ingredientes tradicionais, esta salada ganha pontos extras com o molho refrescante de hortelã e limão e, claro, com as sementes de girassol. Delicinha!

–

Não tenha medo de preparar o polvo em casa: basta ter paciência para cozinhá-lo para que ele fique macio como o feito em restaurantes. Prato que sustenta por horas e que, com os complementos fresquinhos, é perfeito para um almoço de (sensação térmica de) verão.

–

Completíssima, esta salada de arroz vermelho com frango defumado ganha um toque especial com as peras da receita. Ótima para qualquer hora do dia, qualquer dia da semana!

–

O sabor picantezinho domina esta receita, que une de forma irretocável o camarão, as peras e os temperos. NHAM!