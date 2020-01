3 receitas italianas com salmão para surpreender no Dia das Mães

A culinária italiana está entre as preferidas dos brasileiros e é pedido recorrente em reuniões de família. Aqui, de olho no Dia das Mães, sugerimos três pratos de inspiração verde-branco-vermelha para acertar em cheio na cardápio do dia. Você pode escolher entre um cremoso risoto, uma saborosa lasanha ou uma massa superdelicada.

Destaque para um ingrediente especial presente nas três receitas: no lugar de alimentos convencionais como carnes ou aves, os pratos levam Salmón de Chile no preparo dos molhos. Rico em ômega–3, um poderoso antioxidante, esse peixe é grande aliado da saúde do coração – além de conferir cor a qualquer preparo culinário. De qual receita sua mãe vai gostar mais?

Risoto integral de salmão ao limone

Preparado com arroz integral, este risoto com certeza agrada a mamma que adora comidinhas mais saudáveis e naturais. As raspas e o suco de limão dão um delicioso frescor ao sabor.

–

Rende 4 porções

Ingredientes

400 gramas de filé de Salmón de Chile em 1 único pedaço

Azeite a gosto

Sal a gosto

1 limão-siciliano (raspas e suco)

4 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola pequena picada

½ xícara (chá) de vinho branco seco

1 xícara (chá) de arroz arbóreo integral

3 litros de caldo de legumes

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

PREPARO

Salmão: Préaqueça o forno a 200 ºC. Forre uma assadeira com papel-alumínio, pincele com o azeite, coloque o filé com a pele para baixo, tempere com sal a gosto e as raspas de ½ limão. Leve ao forno por 10 minutos. Retire do forno e esprema ½ limão sobre o peixe. Separe a carne em lascas grandes. Reserve a carne e descarte a pele.

Risoto:Em uma panela média, derreta metade da manteiga e refogue a cebola. Acrescente o arroz e envolva-o na manteiga derretida, aquecendo bem os grãos. Regue com o vinho e mexa bem, até quase secar e evaporar todo o álcool. Aos poucos, e sem parar de mexer, adicione o caldo aquecido, até que o arroz esteja al dente (cerca de 30 minutos). Acrescente o queijo parmesão, o restante da manteiga e mexa bem até ficar cremoso. Desligue o fogo, junte as lascas de salmão e as raspas da outra metade do limão e misture delicadamente. Sirva imediatamente.

Lasanha de salmão

Saem o presunto e o molho à bolonhesa e entra o salmão. Se quiser deixar a receita ainda mais excepcional, prepare você mesma a massa da lasanha. Pode ser, inclusive, um programa bacana para fazer junto com a sua mãe. A seguir, damos o passo a passo completo!

–

Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES

Para a massa:

8 ovos

1 kg de farinha de trigo

Sal

Para o recheio:

600 gramas de filés de Salmón de Chile sem pele

600 gramas de ricota

120 gramas de queijo parmesão ralado

2 colheres (sopa) de alcaparras

1 xícara (chá) de creme de leite

Sal e pimenta recém-moída

3 colheres (sopa) de queijo parmesão

1 limão

1 folha de louro

PREPARO

Em uma panela, aqueça um pouco de água, meio limão e uma folha de louro, até ferver. Coloque o pedaço de salmão e cozinhe por 5 minutos, até que esteja macio. Triture o peixe com um garfo e reserve. Junte as alcaparras, o sal e a pimenta. Misture os ovos um a um com a farinha e o sal e forme uma massa homogênea, que não grude nos dedos. Passe a massa pelo rolo de lasanha, esticando-a quantas vezes forem necessárias, até afinar. Corte a massa em quadrados grandes, reserve sobre uma bandeja enfarinhada. Aqueça abundante água em uma panela. Quando ferver, acrescente o sal e cozinhe a massa de lasanha, uma a uma, al dente. Ir reservando a massa cozida numa travessa com água fria, enquanto as demais cozinham. Unte uma travessa retangular média com uma camada de creme de leite. Cubra com uma primeira camada de massa, recheie com o salmão triturado, distribua uma parte da ricota e creme. Cubra novamente com a massa e repita com o recheio, até formar de 3 a 4 camadas de massa. Termine a lasanha com uma camada de massa, salpique queijo parmesão e creme de leite. Aqueça o forno a 200 ºC e gratine a lasanha. Sirva quente.

Massa com salmão, ricota e aspargos

Simples de preparar e delicada, esta receita é ideal para quem não tem tempo a perder na cozinha, mas quer impressionar a família com um prato sofisticado e diferente.

–

Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES

500 gramas de espaguete

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

500 gramas de aspargos frescos

2 colheres (chá) de salsinha picada

400 gramas de salmão sem pele

200 gramas de ricota

½ xícara de leite

3 colheres (chá) de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de dill fresco ou seco

Sal e pimenta a gosto

1 colher (sopa) de alcaparras

PREPARO

Aqueça o azeite de oliva numa frigideira média. Quando estiver quente, refogue os pedaços de aspargos, salmão, salsinha e dill, de 1 a 2 minutos. Coloque sal e pimenta. Junte a pasta recém-cozida, ainda quente, mexa suavemente, acrescente o queijo parmesão e, por fim, a ricota, em montinhos pequenos. Salpique com alcaparras e sirva imediatamente.

Quer conferir mais receitas preparadas com Salmón de Chile? Acesse http://www.salmondechile.com/recetas/