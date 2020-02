Zezé Di Camargo: “Continuamos casados, sim!”

Zezé e Zilu: segundo o casal, tudo está bem.

Foto: AgNews

Na semana passada, a jornalista Fabíola Reipert, do site R7, publicou em seu blog que Zilu, mulher do sertanejo Zezé Di Camargo, havia comunicado a amigos que ia pedir a separação do marido. O motivo? Um suposto caso do cantor com uma bailarina que o acompanha em seus shows. No texto, a colunista ainda disse que os filhos do artista, Wanessa, Camila e Igor, estariam preocupados com o comportamento do pai após o fim da união.



A resposta de Zezé

De férias, via assessoria de imprensa, o irmão de Luciano esclareceu a polêmica: “Continuamos casados, sim!”. Inclusive, ele avisou que a nova música de trabalho da dupla, “Nóis Namora” (escrita por Alexandre, que faz dupla com Ataíde, para o CD Zezé Di Camargo & Luciano 2008, da Sony & BMG) foi criada por causa das constantes fofocas envolvendo a união dele com Zilu (confira letra no quadro ao lado). Os pombinhos, aliás, têm muitos planos: estão organizando a festa de 50 anos de casamento de dona Helena e seu Francisco, pais do cantor, em novembro. E, no dia 28 de fevereiro, estarão juntos no cruzeiro “É o Amor”, promovido pela dupla.