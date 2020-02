Xuxa entrevista Murilo Benício

Xuxa e Murilo

Foto: Reprodução

“Fiquei famoso aos 21 anos, era uma criança!” Murilo Benício confessa que não estava preparado para enfrentar a imprensa. Até hoje, muitas de suas declarações causam polêmica. E ele lembra a vez em que disse querer que todos os paparazzi morressem. “Não era para ser levado a sério”.

Ele nega que seja mal-humorado. “Deve ser a minha mãe que te disse isso, né?”

Sobre a fama de tímido: “Eu sou tímido, mesmo. Acontece quando estou perto de alguém que eu não conheça ou respeite muito. Um dia o Tony Ramos falou meu nome e eu pensei, nossa, ele sabe meu nome.”

Sobre ter sido gago:”Eu ainda sou gago. Com a minha família,por exemplo, eu fico gago.”

Sobre a fama de se envolver com as mulheres com quem contracena, de ser mulherengo: “Em dez anos, eu namorei três pessoas. Para cada história de amor, eu tive um filho. Minha natureza é muito família”.

Muito bem-humorado, Murilo comentou seu relacionamento com Giovanna Antonelli: “Nunca poderíamos ter tido um filho juntos. Eu sou dramático e ela é mais. Fomos levar o Pietro para operar fimose e nós dois chorávamos sem parar. Imagine se fosse uma coisa mais séria!”.

Xuxa ainda perguntou se ele é organizado: “Eu amo decoração. Eu tenho alvará para ser gay. É brincadeira, gente! É para a pessoa rir, não estou falando a sério”.

Quando a apresentadora pediu que ele dissesse uma frase que o definisse, ele brincou: “Durmas comigo e serás mãe”!

Se você quiser assistir ao vídeo da entrevista, clique aqui