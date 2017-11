William Bonner publica primeira foto com a namorada

Já faz tempo que o jornalista William Bonner, 54 anos, e a fisioterapeuta Natasha Dantas estão juntos. Em julho deste ano eles foram clicados pela primeira vez, mas só agora o âncora do Jornal Nacional decidiu assumir o romance nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira (28), Bonner publicou uma foto com a amada em seu perfil do Instagram.

Na imagem, os dois aparecem com o rosto colado e com apenas metade do rosto de cada aparecendo. “Em algum momento, alguém muito só e ferido e triste com suas muitas perdas perguntou ‘fica comigo?’, como se lesse o que os olhos do outro perguntavam. Como se pudesse existir alternativa àquilo que o Tempo havia roteirizado”, escreveu na legenda.

No último domingo (26), Bonner realizou uma transmissão ao vivo pela mesma rede social, sua primeira. Natasha estava sentada ao lado dele no sofá, mas preferiu não aparecer.

