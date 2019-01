Sandy & Junior devem voltar aos palcos, diz jornal

Sandy & Junior devem voltar a se apresentar juntos depois de mais de uma década separados. De acordo com informações do jornal Extra, os irmãos planejam fazer um show no segundo semestre deste ano para comemorar os 30 anos da primeira aparição da dupla na TV. Na ocasião, eles cantaram “Maria Chiquinha” no palco do programa “Som Brasil”, em 1989.

Especulam-se que os ingressos devem começar a ser vendidos em março e o primeiro show acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Nem Sandy nem Junior confirmaram a informação. Eles teriam sido orientados a manter silêncio para que o burburinho causado não atrapalhe a carreira solo deles.

Na sexta (25), uma foto publicado no Instagram tinha deixado os fãs apreensivos. Com clima de reunião de negócios, Rogéria Takata e Pietro Toscano, assessora e empresário de Sandy respectivamente, brindavam com Daner Assis, gestor de negócios e patrimônio do grupo SJX.