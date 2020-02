Viver a Vida: Ódio de Tereza por Marcos vira obsessão

Tereza (Lilia Cabral)

Foto: Rede Globo

Tereza (Lília Cabral) sente ódio mortal de Marcos quando vê Helena se apossar da mansão que foi do casal por quase 30 anos. Depois de dar várias alfinetadas na rival, a ex-modelo diz que ainda há de viver para ver a separação de Helena e Marcos. E deixa uma pulga atrás da orelha da top: alguns homens têm filhos bastardos que podem aparecer. Quando Helena pergunta sobre o assunto, Marcos desconversa. Enquanto isso, Tereza destila seu veneno para Ingrid (Natália do Vale), dizendo que preferia ver o ex morto a sabê-lo com outra mulher. “Por isso, tantas mulheres e tantos homens matam por amor. Não é meu, não será de ninguém”, despeja com raiva. E jura que não perdoa Marcos nem que viva mil anos. Nossa, quanto rancor!