Viver a Vida: Jorge se envolve com Paixão

Jorge e Paixão

Foto: Rede Globo

Agora que Lu está fora do páreo, a briga por Jorge (Mateus Solano) fica acirradíssima. “Jorge sofrerá muito com tudo que virá nos próximos capítulos. Não será nada fácil para ele lidar com a Luciana pós-acidente”, explica Manoel Carlos. Quem vai se aproveitar do momento é Suzana (Carolina Chalita). Quando percebe Jorge envolvido com Paixão (Priscila Sol), ela demonstra que não está disposta a perder o amado para a estagiária. A arquiteta passa a se insinuar ostensivamente para o sócio e ainda dá um aviso a Paixão: “Sabe o que acho? Que seus dias estão contados aqui nessa empresa”.