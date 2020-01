Viva o amor! Nanda Costa e Lan Lanh se casaram

View this post on Instagram

Compartilhamos nossa vida há 5 anos. Nosso aniversário de namoro é em janeiro, mas o dia 12 de junho se tornou uma data muito especial para nós. Neste dia, celebramos mais um ano em uma pública explosão de amor. Espalhamos nosso carinho, respeito e união de uma forma muito natural e simples. E, quem ama cuida e a gente faz isso ao acordar desejando um bom dia para, a tarde chegar com alegria, e energia para resolver a correria da vida e assim chegar a noite inteira e feliz… aí banho, abraços, nossa nova paixão, a FOREO, e beijinhos! #SkincareEAmor #FOREO #POWERYOURBEAUTY #publi #nãoécomummasénormal #DeeplickRemix