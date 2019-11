Vestido que Lady Di usou em dança com John Travolta será leiloado

Princesa Diana terá uma peça icônica de seu vestuário à venda. O vestido que Lady Di usou durante a famosa dança com o ator John Travolta, na Casa Branca, nos Estados Unidos, será leiloado no dia 9 de dezembro deste anos. A novidade foi divulgada pela casa de vendas de Londres Kerry Taylor.

Para quem não se lembra, o longo vestido de veludo azul escuro, com ombros nus, foi usado, em 1985, pela integrante da Família Real Britânica em um jantar de Ronald Reagan, presidente dos EUA na época, em homenagem ao príncipe e à princesa de Gales.

Com um valor estimado entre US$ 325.000 e US$ 455.000, cerca de R$ 1,35 milhão e R$ 1,9 milhão, a peça se tornou inesquecível por conta das fotos de Diana dançando com Travolta. No momento, os dois ocupavam a pista ao som de You Should be Dancing, do filme Os Embalos de Sábado à Noite.

De acordo com a casa de leilões, a princesa Diana havia expressado “apenas um desejo ao viajar para os Estados Unidos”: dançar com o ator. “Dançamos por 20 minutos. Tinha um bom ritmo. Eu estava no sétimo céu”, disse o ator em um programa de entrevistas australiano.

O designer inglês Victor Edelstein é o responsável pela concepção da peça, que foi usada pela em outras ocasiões. Vale lembrar que o vestido já havia sido arrematado por 240.000 libras (R$ 1,3 milhão) em uma venda anterior em 2013.

E não para por aí, viu? Mais duas peças de Lady Di serão vendidas no leilão. Outro vestido de veludo azul desenhado por Katherine Cusack e um mais curto.

