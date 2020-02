Veja quem são os participantes da Dança dos Famosos 2019

Neste domingo (18), Fausto Silva anunciou em seu Domingão do Faustão, a lista dos 12 participantes do Dança dos Famosos 2019. O quadro dominical é um dos mais queridos há muitos anos, e coloca celebridades sem muita experiência em dança para uma competição em vário ritmos, sempre com a ajuda de dançarinos profissionais na função de técnicos.

Como sempre, são seis mulheres e seis homens, dos mais variados tipos: cantora, atriz, lutador, ex-BBB, tem de tudo. Veja quem são os 12 participantes do Dança dos Famosos e já escolha sua torcida.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–