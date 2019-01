Como Vanderson recebeu a notícia de sua expulsão do BBB19

Vanderson Brito, 35 anos, foi eliminado do Big Brother Brasil 19 nesta quarta (23). Ele enfrenta acusações de estupro, importunação e agressão e deve prestar depoimento à Justiça para esclarecimentos. Segundo as regras do programa, ele terá que deixar a casa uma vez que terá contato com o ambiente externo.

Durante a manhã, ele foi chamado para uma conversa no confessionário, mas não imaginava que era esperado por policiais e pela delegada Rita Salim. Segundo informações do UOL, Vanderson recebeu a notícia com espanto. No momento, ele não entendeu a gravidade da situação e fez poucas perguntas.

Ele quis saber os nomes das pessoas que o tinham denunciado. Após a conversa com os oficiais, o participante foi levado até a psicóloga do programa em uma sala anexa. Ao ser informado da desclassificação, ele chorou.

Vanderson ainda insistiu para permanecer no programa e disse que as acusações eram falsas. Segundo uma fonte ouvida pelo UOL, ele disse que estava no programa por dinheiro e não pela fama.

Tiago Leifert informou aos demais participantes que Vanderson estava eliminado, mas não deu detalhes sobre a saída. O apresentador pediu calma e deve explicar melhor a situação no programa desta quarta (23). Algumas pessoas choraram e outras foram fazer as malas do biólogo.

Vanderson Brito irá depor na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Rio de Janeiro na segunda-feira (28), às 9h.