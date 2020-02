”Tive muito medo de morrer”, revela Bianca Castanho com exclusividade para a Contigo!

Bianca brinca com Cecília, que hoje já apresenta peso compatível com a idade

Foto: Moscow

Mal a porta do apartamento de Bianca Castanho, 34 anos, no Rio de Janeiro, se abre e Cecília, 10 meses, aparece engatinhando para recepcionar a equipe da CONTIGO!. Ao presenciar a cena, a mãe imediatamente fica com os olhos marejados. “Este é o meu milagre!”, diz a atriz, apresentando a filha, fruto da união com Henri Canfield, 34.

Pela primeira vez, ela revela o drama que sofreu ao ser diagnosticada com pré-eclampsia (uma complicação que, se não tratada, é uma das maiores causas de morte entre parturientes). “Tive muito medo de morrer”, revela Bianca. Com 33 semanas de gestação, Bianca viu sua pressão arterial disparar e teve de fazer um parto prematuro às pressas. Por causa disso, a bebê ficou 24 dias internada na UTI Neonatal. Com o susto, a mãe se tornou superprotetora e optou por ficar um tempo reclusa. Há dois meses de Cecília completar 1 ano, ela sente-se mais tranquila, mas confessa ainda estar à flor da pele. “Sei que um dia vou superar isso, mas tudo é muito recente”, diz a atriz, contratada da TV Record até 2014. “Estou viva e, ao ver minha filha saudável, penso que passaria por tudo de novo. Virei uma mãe leoa. Se precisasse morrer para salvar a minha filha, eu morreria. Cecília é a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas.”

