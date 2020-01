The Voice Kids: Simone & Simaria choram com a melhor apresentação

Chora não, coleguinhas! É, não teve jeito, a dupla sertaneja, Simone & Simaria foram às lágrimas no primeiro dia da fase das Batalhas, quando o trio de sua equipe (Jeremias Reis, Kawan Pedro e Rodrigo Seligmann) deram um verdadeiro show, cantando “Se Uma Estrela Aparecer” no The Voice Kids.

Segundo André Marques, os garotos estão entre os melhores do programa. “Acho que foi uma das apresentações mais bonitas que já vi no palco daqui. Inclusive levaram suas técnicas às lágrimas”, afirmou o apresentador. Carlinhos Brown concordou: “Vocês conseguiram eternizar esse momento no ‘The Voice’, marcar esse momento pra sempre”.

Os três participantes foram muito elogiados, mas como tratava-se da etapa de batalhas, as técnicas do time tiveram que escolher apenas um deles. “É o momento mais difícil que já enfrentei no ‘The Voice’. O que vocês fizeram leva a gente a sonha, a ser mais puro, mais ingênuo. Rodrigo, você canta muito. Kawa hoje arrebentou, seguro, afinado. E o Jeremias, essa figurinha, quando ele canta os olhos brilham e a gente recebe esse brilho que sai do seu olho”, elogiou Simaria.

Em seguida, Simone anunciou o escolhido para seguir na competição: Jeremias, que mesmo emocionado, com olhos cheios d´água, conseguiu não desafinar. “Vocês são estrelas, cada um com seu brilho. Mas como é necessário escolher, hoje, nós vamos escolher Jeremias”.

O Twitter também foi à loucura com Jeremias e seus companheiros de palco:

Eu depois dessa apresentação !! Jeremias lenda #TheVoiceKids pic.twitter.com/YBAXmlxOMh — Macy Omilhada (@macybabexo) February 17, 2019