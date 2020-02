Thammy Miranda, Babi Rossi e Carla Perez estão cotadas para A Fazenda 7

As cotadas para a Fazenda 7

Foto: AgNews

A sétima edição do reality A Fazenda ainda vai demorar, mas os nomes de alguns possíveis participantes já estão pipocando por aí.

Segundo fontes de TITITI, Thammy Miranda estaria com a caneta na mão para assinar o contrato. E, seguindo a tradição de ter ex-panicats no casting, Babi Rossi seria a beldade da vez. Já a cantora Carla Perez foi convidadíssima e só não fechou sua participação ainda porque não chegou a um acordo sobre o valor do cachê.

Outro nome seria o de Lola Melnick – queridinha de Silvio Santos –, que era do SBT até dezembro. Mas ela, por enquanto, não confirmou.

O reality está previsto para ir ao ar após a Copa do Mundo, em meados de julho e já disseram que será bafônico!