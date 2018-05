Tadeu Schmidt comemora 20 anos de casamento

A partir de agora, podem nos chamar de Casal 20!!! Não são 2, nem 3, nem 10… São VINTE anos de união!!! Infelizmente, não temos uma foto daquele 30 de maio de 1998 (vão aqui uma foto daquele ano e outra de 2018). Naquela época, a gente não tinha câmera no celular, sempre a postos. Se tivéssemos, certamente teríamos tirado uma foto. Porque sabíamos que o que estava começando ali era pra sempre! Falando assim, pode parecer exagero. Mas nós sabemos que não é. E pronto! Nós dois passamos a ser um só! Daquele jeito que todo mundo acha exagerado. E só a gente entende. A maioria dos dias é trivial. Mas alguns dias são determinantes demais na nossa vida. E nenhum dia foi mais marcante do que aquele 30 de maio. Mudou radicalmente as nossas vidas! Pra MUITO MELHOR! Foi tão importante, que este é o dia que a gente comemora e não o dia da festa de casamento. Parabéns, meu amor! Nós dois juntos não tem pra ninguém!!! #aniversáriodeunião #20anos #casal20 #30demaio #30demaiode1998 #certezadequeestamosmuitomelhordepoisde20anos #emtodosossentidos #TODOS #agenteseacha ——————————————— 💑❤️2️⃣0️⃣🎂🎉

