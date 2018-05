Cores de esmalte que são tendência neste outono

Variar a cor do esmalte torna-se, muitas vezes, um grande desafio. Afinal, quem não tem suas preferências? Para ajudar você nessa missão e andar com a pontinha dos dedos sempre na moda, separamos as cores e os lançamentos que estão bombando nos salões de beleza.

Anote aí!

Rosa-blush

O tom é o novo queridinho na maquiagem, e chega em várias versões (bem clarinho, ou com leve intensidade) para as unhas, como estes a seguir:

Da esquerda para a direita:

Minnie Cílios Encantados, Risqué, R$ 5,10

Flamimos Enamorado, Dailus, R$ 4,95

Le Vernis Nuvola Rosa, Chanel, R$ 160

Vermelhos e vinhos

O clássico do inverno chega em nuances bem fechadas, como o vermelho-tomate, ou bem escuras, que ficam entre o marsala e uva:

Da esquerda para a direita:

Super Red, Maria Pomposa, Mohda, R$ 6,50

Minnie Lacinho de Poá, Risqué, R$ 5,10

Noite de Gala Vermelho Clássico, Lethicia Bronstein para Impala, R$ 3,90

Azuis e roxo

Perfeitos para dar ar fashionista para as produções do dia a dia, eles aparecem em acabamentos cintilante ou cremoso, em versões inspiradas no jeans (caso do azul) ou na eleita cor do ano (roxo).

Da esquerda para a direita:

Cara Metade Carinhoso, Eliana, Nati, R$ 3,50

Meiga e Decidida, Assim e Pronto!, Colorama, R$ 4,99

Minnie Sou Toda Ouvidos, Risqué, R$ 5,10

*Preços pesquisados em maio/2018, sujeitos a alteração