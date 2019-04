Suzy Rêgo desaba ao reencontrar o pai após anos sem vê-lo

Suzy Rêgo compareceu ao Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta quinta-feira (25) e viveu uma grande emoção. A atriz reencontrou seu pai, Raimundo Massilon, após dois anos sem vê-lo e chorou muito. “Que presente”, comemorou a atriz.

A surpresa fez parte do quadro #TBT do Encontro, em que Fátima Bernardes relembra alguns dos melhores momentos dos convidados do dia.

Fátima mostrou uma foto de Suzy com os pais em 1984. Durante o programa, ela contou que não costuma ver os pais com tanta frequência como gostaria.

“Eles moram em Recife. Meu irmão mora lá com eles. A minha irmã mora na Inglaterra. Há dois anos eu cheguei de surpresa no aniversário dele (do pai) de 80 anos”, explicou a atriz. “Ele consegue viajar, mas não é muito fã de avião. A minha mãe vem com mais frequência.”

Ao reencontrar o pai, a atriz quase não acredita quando o vê e se emociona. Já Raimundo, orgulhoso da filha, fez só elogios. “Ela é minha popstar”.

Leia mais: Eliana vai se casar

+ Ana Hickmann é ameaçada mais uma vez

Siga CLAUDIA no Youtube