Susana Vieira e Sandro Pedroso curtem show de Lulu Santos

Separados desde janeiro de 2014, Susana Vieira e Sandro Pedroso foram juntos curtir o show do cantor Lulu Santos, que aconteceu no Citibank Hall, no Rio de Janeiro, na noite do sábado (27).

Os dois que chegaram a reatar em junho do mesmo ano, assistiram ao show acompanhados dos irmãos da atriz, Suzana Gonçalves e Sérvulo Augusto, e do neto dela, Rafael Cardoso.

A atriz não esconde que voltou a circular com o ex, mas não revelou se estão reatando ou apenas curtindo passeios como amigos. O ex-casal também foi visto junto em um cinema na semana passada, em São Paulo.