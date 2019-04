Sucesso dos anos 90, “Amigos” deve retornar e com substituto para Leandro

A Rede Globo deve anunciar na próxima segunda-feira (15) o retorno de um de seus grandes sucessos dos anos 1990; o programa Amigos. A informação é do colunista Flavio Ricco em seu blog no UOL.

Na década de 90, o programa “Amigos” fez muito sucesso ao agregar duplas sertanejas de grande sucesso da época: Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó, e Zezé Di Camargo e Luciano.

As duplas, de acordo com o colunista, devem retornar com o projeto. Porém, no lugar de Leandro, morto em 1998 vítima de um câncer, deve entrar o cantor Daniel.

Tamanho foi o sucesso de Amigos nos anos 90, que o programa rendeu uma outra versão, o Amigos & Amigos – esse também sem Leandro, já que estrerou em 1998, após o falecimento do cantor.

Na atração, Leonardo, Chitãozinho e Xororó, e Zezé Di Camargo e Luciano se reunião com convidados em papos descontraídos, com amigos, para conversar não só de música, mas dos mais variados assuntos.

