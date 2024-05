Show de Madonna terá distribuição de água para evitar desidratação

O show de Madonna nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (04), terá distribuição de água para o público, estimado em cerca de 1,5 milhão de pessoas. A iniciativa visa evitar que alguém passe mal com o calor e a aglomeração – como aconteceu na apresentação de Taylor Swift com a turnê The Eras no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, em novembro do ano passado, quando a sensação térmica chegou a 60ºC e uma fã morreu.

Funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae), distribuem copos de água em quatro pontos de hidratação espalhados pelos arredores do palco: próximo à área VIP, na altura da avenida Prado Júnior, na rua Rodolfo Dantas e entre os Postos 3 e 4.

O público também pode levar garrafas de água, desde que não sejam de vidro – um dos objetos proibidos para acesso ao local. A expectativa é fornecer 50 mil litros de água.

Madonna no Brasil

A rainha do pop chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira (29) para o encerramento da turnê “The Celebration Tour”, em comemoração os 40 anos de carreira, e está hospedada no Copacabana Palace, hotel que fica em frente ao local em que se apresentará. Madonna receberá de cachê de nada menos que R$ 17,075 milhões – equivalente a US$ 3,3 milhões na cotação atual.

Caso não queiram ou não possam ir ao show no Brasil, os fãs podem acompanhar a transmissão ao vivo pela TV Globo a partir das 21h45 de sábado, além de Multishow e Globoplay.

E quem está na cidade esperando pelo grande momento conta com uma lista de atrações turísticas para aproveitar o fim de semana.