Os números impressionantes do show da Madonna no Rio

A Rainha do Pop, Madonna, já está em terras brasileiras para um show gratuito que promete agitar o público no próximo sábado (04), na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em uma apresentação que promete ser um marco na carreira da diva do pop estadunidense, alguns destaques em números desse show único vêm chamando a atenção dos brasileiros pela operação megalomaníaca do evento, que promete cerca de 1,5 milhão de pessoas nas areias cariocas neste fim de semana.

Entre toneladas de equipamentos, centenas de figurinos e uma operação policial espalhada por toda a cidade, confira quais são os números de destaque do show da Madonna – além de todas as informações necessárias para curtir esse evento, que promete se tornar a maior pista de dança do mundo. Veja só:

Estrutura do palco

Com uma produção realizada pela Bônus Track, produtora responsável por outros grandes eventos como o Festival Mita e outros shows pelo o Brasil, o palco que será utilizado pela voz icônica de Like a Virgin conta com uma estrutura de 812 m², sendo 24 metros de frente e outros 18 metros de pé direito.

Continua após a publicidade

Outras três passarelas foram montadas ao longo da faixa de areia em Copacabana, com aproximadamente 20 metros de comprimento cada, sendo uma passarela principal com 22 metros de comprimento. O palco ainda terá um elevador exclusivo para perfomances e a entradas de dançarinos e da própria Rainha do Pop, segundo a Bônus Track.

Ao todo são mais de 270 toneladas de equipamentos transportados até o Rio de Janeiro, sendo 18 torres de sonorização, que serão espalhados pela praia, e mais 18 telões de led que irão transmitir o show ao longo da noite.

Além disso, a produção do evento também irá disponibilizar uma passarela exclusiva para Madonna e sua equipe transitar entre o hotel em que está hospedada, o Copacabana Palace, até a estrutura do palco, permitindo privacidade e segurança durante o deslocamento no evento.

Continua após a publicidade

Segurança e economia

Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, o esquema de segurança que será utilizado durante o show de Madonna neste sábado, será semelhante ao esquema montado para grandes eventos realizados na orla de Copacabana, como o Réveillon e o último mega show realizado pelo DJ Alok, em agosto de 2023.

Ao todo serão mais de 3 mil policiais militares posicionados nos arredores do evento, que contará com outros 1.500 agentes civis em prontidão para emergências e tumultos. A Prefeitura ainda divulgou que mais de 65 torres de observação serão estruturadas ao longo da praia, para garantir que a visibilidade e a operação de segurança sejam eficazes contra tumultos e arrastões.

Continua após a publicidade

Além disso, 12 câmeras de reconhecimento facial serão instaladas no entorno do show e outros 18 pontos de revista e bloqueio serão montados para garantir a segurança dos fãs. Uma verdadeira mega operação.

E não para por aí! A Prefeitura ainda estima que mais de R$290 milhões de reais sejam movimentados na economia da capital carioca por conta do show da rainha do pop nos próximos dias, atribuindo mudanças inclusive nos principais aeroportos da cidade, onde 170 voos extras foram direcionados entre o dia 01 até o dia 06 de maio.

Programação e lineup

Apesar do ser um show 100% gratuito, os organizadores da The Celebration Tour não pouparam esforços para transformar esse evento em uma verdadeira pista de dança em meio às areias da Praia de Copacabana.

Além da apresentação principal de Madonna, o evento contará com outras duas grandes apresentações especiais de abertura e encerramento. O DJ norte-americano Diplo, ficará responsável por comandar o show de abertura para a rainha do pop e, para o after party, Pedro Sampaio comandará um set especial com o melhor do funk brasileiro para o encerramento desta verdadeira festa.

Confira como será a programação especial para este show:

Continua após a publicidade

Programação The Celebration Tour no Brasil

A partir das 19h: Set especial com DJ’s brasileiros

20h: Diplo

Continua após a publicidade

21:45: Madonna

Special After: Pedro Sampaio.

Para mais informações sobre Madonna no Brasil, fiquem ligados em nossa programação para conferir tudo sobre essa passagem icônica da Rainha do Pop em terras brasileiras.