O que fazer no Rio além de ir ao show da Madonna

O show gratuito de Madonna nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, está fazendo com que milhares de pessoas viajem ao Rio de Janeiro para assistir à apresentação. Mas como estes turistas podem aproveitar o final de semana na Cidade Maravilhosa da melhor forma? Veja dicas de pontos turísticos para curtir o Rio de Janeiro antes e depois do show da cantora:

O que fazer no Rio de Janeiro?

Visita ao Cristo Redentor

Seja sua primeira vez na cidade ou visitante recorrente, ver o Rio de Janeiro do alto do Cristo Redentor é uma experiência quase obrigatória. Pode-se subir os 220 degraus a pé ou optar pelo trajeto de carro, van ou trem, que atravessa a Mata Atlântica até chegar ao topo do Corcovado. Informações aqui.

Pão de Açúcar

Outro ponto para ver o Rio de Janeiro das alturas é o Pão de Açúcar. O caminho para chegar parte da Praia Vermelha: o primeiro bonde leva ao Morro da Urca, e de lá um segundo bondinho conduz ao topo do Morro do Pão de Açúcar, que fica a 396 metros do nível do mar.

Lá de cima a vista é para a enseada de Botafogo, a orla de Copacabana e a entrada da Baía de Guanabara. Confira horários e valores.

Café da manhã no Parque Lage

Imagine tomar um café da manhã reforçado ou um brunch no pátio central de uma mansão do século 19, à beira da piscina. Isso é possível no Parque Lage, onde o restaurante Plage Café funciona em um palacete projetado em 1840 pelo paisagista inglês John Tyndale.

O local é cercado por floresta nativa de Mata Atlântica nas encostas do Morro do Corcovado. Funciona das 9h00 às 17h00, mas costuma ter filas aos finais de semana. Informações aqui.

Floresta da Tijuca

Quem gosta de explorar áreas verdes vai adorar percorrer a Floresta da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo. Entre as atrações do local, no Parque Nacional da Tijuca, estão o Pico da Tijuca, o Pico do Papagaio e a Cascatinha Taunay – locais bem procurados para atividades físicas, passeios e caminhadas. O endereço e as regras para visitação estão no site oficial do parque.

Continua após a publicidade

Pôr do sol no Arpoador

Admirar o pôr do sol em um ponto icônico do Rio de Janeiro – e pertinho do palco em que Madonna irá se apresentar. Quer mais o quê? No fim da tarde, diversas pessoas se reúnem na pedra do Arpoador, entre Copacabana e Ipanema, aproveitando para desacelerar da rotina, pensar na vida e contemplar o espetáculo da natureza – que invariavelmente é aplaudido quando termina. E o melhor de tudo? É de graça.

Exposições no centro

O centro do Rio de Janeiro conta com várias opções culturais que podem ser apreciadas no final de semana. O Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, está com quatro exposições de artistas contemporâneos.

Entre as mostras do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB, na Rua Primeiro de Março, 66) está “Mundo Zira”, com obras do cartunista Ziraldo, que morreu no último dia 6. Já o Museu do Amanhã, também na praça Mauá, conta com três roteiros para serem vistos.

Gastronomia

Neste final de semana chega ao fim a 17ª edição do Comida di Buteco, concurso gastronômico com a participação de diversos bares e restaurantes, que criaram petiscos especiais para o período a preço fixo.

Continua após a publicidade

Uma boa opção para degustar enquanto Madonna não sobe ao palco. A lista completa dos bares participantes e o horário de funcionamento pode ser vista aqui.

Relacionadas Cultura Os números impressionantes do show da Madonna no Rio