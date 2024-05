Madonna receberá cachê de R$ 17 milhões por show gratuito em Copacabana

Madonna receberá nada menos que R$ 17,075 milhões por sua apresentação neste sábado, 4, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O valor, divulgado pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, consta na planilha de gastos que a produtora Bonus Track enviou por e-mail à direção da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), responsável pelo patrocínio. Os números circularam por causa do processo administrativo público, no qual o governo estadual do Rio injeta R$ 10 milhões para a realização do evento.

De acordo com o documento, a previsão é de que sejam desembolsados R$ 59.908.437,50 para que o show aconteça. Já a prefeitura do Rio de Janeiro divulgou o estudo “Potenciais Impactos Econômicos do Show da Madonna no Rio – 2024”, no qual projeta que a presença da artista, que deve reunir 1,5 milhão de pessoas nas areias de Copacabana, movimente R$ 293,4 milhões na economia da cidade.

A Riotur, empresa municipal de turismo, conta que 170 voos extras entre os dias 1º e 6 de maio estão confirmados para a cidade, além da expectativa de um movimento 30% maior na rodoviária Novo Rio entre sexta, 3, e sábado, 4.

Estrutura gigantesca

O palco montado na areia a 2,40 metros do solo contará com 821 m², sendo 24 m² de frente e 18m até o teto. O aparato para monta-lo conta com 270 toneladas de equipamentos, que chegaram ao Brasil em 3 aviões de carga. Uma passarela liga o hotel ao palco, para que a estrela não precise atravessar a multidão para começar o show.

Madonna no Brasil

A rainha do pop chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira (29), vinda da Cidade do México, e está hospedada no Copacabana Palace, hotel que fica em frente ao local em que se apresentará. Com ela, estão 200 pessoas de sua equipe, que ocupam 90 quartos do estabelecimento. No mesmo dia, a cantora foi fotografada na janela, observando a multidão que começou a se formar por sua chegada à cidade.

Na conversão pela cotação atual, a cantora ficará US$ 3,3 milhões mais rica com o cachê deste show no Brasil – que terá transmissão ao vivo pela TV Globo a partir das 21h45 de sábado, além de Multishow e Globoplay. A apresentação na Praia de Copacabana marca o encerramento da turnê “The Celebration Tour”, em comemoração os 40 anos de carreira de Madonna.

