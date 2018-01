A Agência Tributária espanhola enviou ao Ministério Público uma denúncia contra a cantora colombiana Shakira, 40 anos, por suposto crime fiscal cometido entre os anos 2011 e 2014. Ela é casada com o jogador de futebol Gerard Piqué, com quem tem dois filhos, Milan e Sasha.

O órgão considera que a artista residia na Espanha durante o período em questão e, por isso, deveria ter pago os impostos ao país pela maior parte de sua renda gerada no mundo. Agora, cabe ao governo espanhol analisar os critérios da agência e decidir se apresenta ou não uma denúncia formal contra Shakira.

As informações são do jornal catalão La Vanguarda, divulgadas neste domingo (21). Fontes próximas à cantora asseguraram à publicação que, durante estes anos, Shakira passava a maior parte do tempo fora da Espanha e que do exterior provinha a maior parte de seus investimentos. Disseram ainda que ela sempre cumpriu com suas obrigações fiscais e que este caso se trata de “uma diferença de critério e não de ocultamento fiscal”.

Por enquanto, nem a Fazenda e nem a Promotoria comentaram o caso.