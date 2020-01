Serguei: morre aos 85 anos ‘o rockeiro mais antigo do Brasil’

Conhecido como “o roqueiro mais antigo do Brasil”, Serguei morreu aos 85 anos nesta sexta-feira (7). O cantor estava internado desde maio e acabou falecendo no próprio Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda (RJ). De acordo com o G1, a diretoria do hospital informou que a morte foi ocasionada por pneumonia, desnutrição e complicações senis, isto é, intensificação dos processos degenerativos do cérebro em decorrência da velhice.

O problema do cantor começou em maio, quando foi internado por desidratação, desnutrição e infecção urinária no Hospital de Saquarema (RJ). Já no final do mês, ele foi transferido para Volta Redonda ao sofrer uma arritmia severa e insuficiência respiratória aguda.

Veja também