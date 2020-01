Sem Susana Vieira, Sandro Pedroso vai a camarote em São Paulo

Nesta sexta-feira (13), Sandro Pedroso curtiu o Carnaval de São Paulo sem a companhia da namorada, Susana Vieira. Ele foi flagrado no camarote da Brahma, no Anhembi, assistindo à primeira noite de desfiles das escolas de samba do grupo especial. “Este é meu primeiro Carnaval em São Paulo, ainda não tenho escola do coração aqui. Vim porque estou em cartaz no teatro Bibi Ferreira com Amor, Humor e o Resto É Bobagem“, contou.

O ator assumiu no início deste mês, por meio de sua assessoria de imprensa, que reatou o namoro com a atriz. A relação do casal é marcada por idas e vindas. Pouco depois da última separação, em julho do ano passado, eles já foram vistos em vários eventos, prova de que não se desgrudam.

Sandro já vai reencontrar a amada. “Amanhã sigo para o Rio de Janeiro, pois no domingo estarei com Susana na Grande Rio. Vou assistir minha mulher, mas tenho certeza que ela vai arrasar, porque se dedicou muito em tudo”, afirmou.

Os dois começaram a namorar em um Carnaval. O primeiro beijo foi na Marquês de Sapucaí, em 2009.

* Com reportagem de Janaína Alves