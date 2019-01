Selton Mello escreve poema emocionado em homenagem a Caio Junqueira

View this post on Instagram

Caio para sempre Querido do peito até não mais poder. Não cabe aqui tudo que ele significa. Aliás, aqui cabe quase nada. A vida é curta, ela voa. Nunca mais a risada única dele. Seu alto astral, sua educação, sua energia. Nunca mais ouvir Led Zeppelin sem lembrar do amigo amado. Amigos desde a infância, atores mirins, ele e Jonas, como Danton e eu. Muita história, muitas e muitas, muitas aventuras ao lado desse cara diferenciado. É isso. Tempos de telas e telinhas. Algoritmos. O que fica disso: Viver. De fato. Mais E Mais E Mais Janelas no lugar de telas. Eu quero janelas. Cada vez mais. E mais e mais e mais. Encontrar quem é do peito. De verdade. As lembranças ficam. Pra sempre. Inacreditável e doloroso demais saber que esse camarada doce, do bem, não mais estará. Nesse espaço terreno. Mas estará e MUITO dentro. Dentro de mim. E de quem o amava. De quem teve a sorte rara de poder ser seu amigo. Eu amava esse meu amigo irmão Caio Junqueira. Agora ele segue em mim. Sempre Sempre Sempre Eu sou Caio em um trabalho nesse momento e isso ganhou um significado transcendental. Você segue aqui, Caio. Do lado de dentro. Eu te amo. Para sempre.