Sandy sobre atuar: ‘Sempre que tiver convites pontuais eu vou aceitar’

Sandy lançou o segundo CD solo, Sim, nesta quinta-feira (13)

Foto: Francisco Cepeda/AgNews

“Estou muito realizada”. A frase, repetida por Sandy algumas vezes na coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (13), em São Paulo, para o lançamento do seu segundo CD solo, Sim, define bem o momento que a artista está vivendo.

”A gente tem planos para ter filhos, uma hora vai acontecer’’, diz Sandy sobre gravidez



Há três anos em carreira solo, casada com Luca Lima e fazendo um trabalho com seu toque pessoal em todos os detalhes, a cantora contou durante a conversa com os jornalistas que está satisfeita com o estilo que “encontrou” após o fim da dupla com o irmão Junior Lima.

“Não sei onde eu quero chegar…”, pensou Sandy por um breve momento, antes de contatar: “Se continuar nesta toada em que estou, está bom. Lançando disco, fazendo show… Quero continuar sendo a artista que sou”.

Sobre novamente trabalhar com Junior, que, inclusive, assina com ela e Lucas a autoria de Sim, a estrela voltou a afirmar que eles continuarão cada um para cada lado.

“Não temos projetos de fazer nada juntos e a dupla não vai voltar mais. Mas se, de repente, pintar um projeto legal a gente faz porque gostamos de trabalhar juntos, somos irmãos”, disparou a filha de Noely e Xororó, que analisou a transição do primeiro para o segundo disco. Em 2011, ela lançou Manuscrito.

“Naquela época, eu estava encontrando meu caminho, isso levanta dúvidas, ansiedade… Agora, estou no meu terceiro ano de carreira solo e isso traz uma segurança a mais. Estou em um momento mais seguro”, disse.

No total das 10 músicas do novo CD Sandy compôs 9 com a ajuda de outros artistas e a maioria, ela revelou, é autobiográfica. Mas nem todas falam exatamente sobre sua vida. Em Sim, por exemplo, um trecho fala sobre arrependimentos (Eu vivi fugindo de arrependimentos/ Sem me redimir/Me perdi, navegando em erros/Sem buscar o leme), situações pelas quais ela passou muito pouco.

“Esse trecho é mais poético mesmo. Eu tenho arrependimentos, sim, mas nada muito sério porque eu prefiro me arrepender do que fiz e não do que não fiz. E estou realizada com as minhas escolhas”, afirmou.

Uma vez atriz, sempre atriz

Mesmo com a agenda disputada, com os shows da turnê de Sim, Sandy ainda pretende encaixar possíveis participações em novelas ou outras produções da TV ou do cinema. No ano passado, ela gravou o longa “Quando Eu Era Vivo” com Antonio Fagundes deve aparecer em breve nas telonas. O filme ainda não tem data de estreia.

“Eu amo atuar e detesto ficar longe disso por muito tempo. Toda vez que faço uma participação, eu preencho um pouco aqui dentro. Sempre que tiver convites pontuais eu vou aceitar. Novela não dá para fazer porque não teria como conciliar com a carreira de cantora”, revelou a artista, que celebra também a chegada dos 30 anos.

“É bom fazer 30 anos! Tenho muito a aprender nessa vida e estou aberta… acho que isso é o mais importante”.