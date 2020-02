Salve Jorge: Ayla flagra Zyah e Bianca se beijando

Zyah vai atrás de Bianca e Ayla vê tudo

Sarila (Betty Gofman) convence a enteada de que ela tem de saber o que está acontecendo com Zyah (Domingos Montagner). Ayla (Tânia Khalill) decide, então, perguntar a Eckram (Frederico Volkmann) se o marido está se encontrando com Bianca (Cleo Pires). O garoto não afirma com todas as letras, mas, como para bom entendedor, um pingo é letra… A turca pega a bicicleta e vai atrás de Zyah.

Na espreita, acaba vendo o guia aos beijos com Bianca. Ayla volta para casa desesperada, mas Farid (Jandira Martini) a acalma. A matriarca aconselha a nora a não revelar o que descobriu e ainda diz que, se Zyah tentar revelar a traição, ela deve fugir do assunto. E mais: manda Ayla seguir o exemplo de Bianca e começar a dançar no restaurante da Cyla (Walderez de Barros). Só para que Zyah veja homens babando por ela.