Saiba tudo sobre a nova temporada do ‘The Voice Brasil’

Família The Voice: Brown, Lulu, Claudinha, Tiago Leifert, Daniel e Fernanda Souza, recém-chegada na equipe do reality

Foto: Alex Palarea e Felipe Panfili/ AgNews

Já consagrado, o The Voice, reality musical da Globo, faz sua grande estreia nesta quinta-feira (18), a partir das 22h30, e já chega prometendo muitas novidades. Uma coisa, no entanto, continua intacta: seus técnicos Claudia Leitte, que está de visual novo, Carlinhos Brown, Daniel e Lulu Santos. Confira as mudanças do programa comandado por Tiago Leifert:

No escuro

A primeira fase do programa, a já tradicional “audição às cegas” vai ganhar um tempero a mais: alguns candidatos irão se apresentar atrás de uma cortina e somente quando algum técnico virar a cadeira é que o público será apresentado ao participante.

Fernanda Souza

Enquanto Tiago Leifert continua “soberano” como apresentador do programa, a repórter responsável por ter contato com o público via redes sociais não será mais Miá Mello. A atriz Fernanda Souza, que esteve recentemente em Malhação, assume a função, além de mostrar os bastidores da atração e apresentar boletins diários sobre tudo o que rola na competição.

Claudia Leitte chamou a atenção por causa de seu novo visual: fios mais longos e claros

Foto: Alex Palarea e Felipe Panfili/ AgNews

Segunda Chance

Sabe aquele participante de edições passadas que você amou? Na terceira temporada do The Voice, quem já passou pela competição e, por algum motivo, não viu nenhuma cadeira virar poderá tentar a sorte mais uma vez.

Novos assistentes

Enquanto Rogério Flausino e Luiza Possi, assistentes de Carlinhos Brown e Daniel, respectivamente, continuam em seus postos, Di Ferrero e Dudu Nobre foram escalados para engrossar o time de Lulu Santos e Claudia Leitte. Eles assumem as vagas deixadas por Maria Gadú e Gaby Amarantos.