Saiba quem é a próxima atriz que interpretará a Rainha em The Crown

Menos de uma semana depois da estreia da terceira temporada de The Crown, na Netflix, os fãs da série já conseguiram descobrir quem será a próxima atriz a interpretar a Rainha Elizabeth II na produção. Segundo o Daily Mail, depois de Claire Foy, nas duas primeiras temporadas, e Olivia Colman, na terceira e na quarta (que ainda não foi lançada), será a vez de Imelda Staunton assumir o papel.

A atriz, muito famosa na dramaturgia britânica, já participou de Downton Abbey e de Harry Potter, além de ter vivido a Rainha-mãe no seriado Cambridge Spies, da BBC2. Aos 63 anos, Imelda interpretará a Rainha Elizabeth II nos anos 90.

A quinta temporada, que será a estreia de Imelda Staunton, deve se passar em 1992, o “ano terrível”, como foi denominado pela própria Rainha. O período foi marcado pela separação do Príncipe Andrew – filho da rainha e atualmente acusado de abuso sexual – e Sarah Ferguson, um incêndio no Castelo de Windsor e o divórcio da Princesa Anne, filha da rainha, e do Capitão Mark Phillips. No mesmo ano, a Princesa Diana chocou o mundo ao expôr os segredos de seu casamento com o Príncipe Charles e falar do caso do marido com a atual esposa, Camilla Parker Bowles.

A quinta temporada de The Crown deve ser lançada em 2021. É provável que a atriz continue no papel para a sexta temporada, em 2022. A equipe do seriado ainda não decidiu até qual período vai explorar a vida da monarquia britância, afirmando que é necessário haver certa distância dos fatos ocorridos para retratar sua importância e impacto na história.

