Leticia Colin faz vídeo amamentando filho

Leticia Colin compartilhou nas redes sociais um vídeo bem fofo e especial com seu filinho, Uri, que nasceu na semana passada. A atriz publicou vídeos em seu Instagram amamentando o bebê, fruto do seu relacionamento com o ator Michel Melamed.

Na publicação, feita pelos Stories, Leticia aproveitou ainda para dar uma dica às mamães: “Ó, gente, a minha dica é pra experimentar uma almofada de amamentação diferente. Testar. Porque a que eu tinha, que eu comprei, era bem molinha e não me dava uma sustentação legal pra encaixar ele, que é pitico. A dica é, empresta de uma amiga sua se ela tiver um outro tipo pra você testar. Não precisa ficar comprando”, disse ela.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

No caso, a amiga que emprestou a almofada a ela foi a atriz e roteirista Priscila Steinman. “É um sucesso que essa [almofada] aqui é dura. E eu consigo soltar um pouquinho o braço, que já está doendo, e ele fica apoiadinho. Finalmente encontramos um encaixe perfeito”, finalizou.

Priscila ainda emprestou para a amiga um moisés e um carrinho de bebê. “Reutilize”, escreveu Leticia no stories. Veja abaixo:

Leticia Colin publica stories amamentando seu filho, Uri

Leia também: “Sei o que é ser mãe de crianças negras”, declara Giovanna Ewbank

+ Isis Valverde celebra 1 ano do filho Rael com carta emocionante

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?