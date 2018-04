Sabrina Sato sofreu uma queda enquanto treinava e precisou cancelar todos os seus compromissos e gravações do seu programa, na Tv Record. A apresentadora, que já havia torcido o joelho no último feriado durante um passeio com a família, sofreu um novo acidente.

Sabrina contou sobre o ocorrido em suas redes sociais, no Instagram, com uma foto da sua perna esquerda imobilizada, com a legenda “quietinha”. A recomendação médica é de repouso.