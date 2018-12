Sabrina fala pela 1ª vez sobre nascimento da filha: “amor que transborda”

View this post on Instagram

É muito amor. Puro Amor. Um amor que não tem explicação. Que transborda. Ela acabou de chegar e já me ensinou tanto. Me fez mais forte, me fez mãe. Sinto que estou sonhando. E nem em sonho, achava que pudesse ter uma família tão especial. A cada dia a minha admiração, amor e respeito pelo paizão @dudanagle só cresce. Aqui nesse momento, ele estava igual um treinador me dando forças e monitorando as contrações. Agora somos uma família. E obrigada por tanto carinho, orações, torcidas de amigos, família, fãs e de todos vocês nesse momento mais feliz das nossas vidas.