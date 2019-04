Resumo de ‘Verão 90’: capítulos de 29 de abril a 4 de maio

30 de abril | Terça-feira

João revela a Manu que mentiu no presídio ao lhe pedir para esquecê-lo, sem mencionar que foi induzido por Lidiane. Manu perdoa João e os dois se beijam. Quinzão aconselha Mercedes a se aproximar de Dandara. Manu descobre que João e o português Manuel são a mesma pessoa. Lidiane tenta impressionar Mercedes. Murilo aceita ajudar Lidiane.Larissa enfrenta Candé. Diego fica surpreso ao saber que Ticiano convocou a imprensa para denunciar Dandara de ter tentado envenená-lo. Ticiano decide terminar a dupla com Dandara. João observa Jerônimo recebendo uma mala de dinheiro do capanga do prefeito de Corujinha.

1º de abril | Quarta-feira

João faz uma ligação anônima para Quinzinho, denunciando que Jerônimo recebeu dinheiro do prefeito. Dandara aceita a trégua proposta por Mercedes. Quinzinho pressiona Jerônimo para saber a verdade. O dinheiro de Jerônimo desaparece e ele acusa Vanessa. Manu conta a Kika que João é o verdadeiro Manuel. Janaína não gosta de ver Manu com João. Jerônimo constata que foi Galdino quem roubou o dinheiro que ele desviou da PopTV. Candé discute com Larissa por causa de Diego. Madá e Patrick entregam um pote de doce de leite para Janaína descobrir o que tem na receita. Mercedes presenteia Dandara com um vestido para a nora usar no coquetel de Vinícius. Quinzão vai ao encontro de Lidiane.

2 de maio | Quinta-feira

Lidiane diz a Quinzão que quer fazer uma homenagem a Mercedes no coquetel. Larissa e Dandara conversam sobre Mercedes. Dandara fica sabendo por Mercedes que Murilo vai falar sobre o fim da dupla. Janaína e Herculano provam o doce de leite. Quinzinho convence Dandara a usar o vestido escolhido por Mercedes. Janaína chega animada ao coquetel após comer o doce de leite. Mercedes descobre que Lidiane também não gosta de Janaína. Os fãs de Dandara se mobilizam na porta da PopTV. Vanessa fica apreensiva com o sumiço de Jerônimo. Janaína observa Quinzão impedindo que Lidiane exiba o vídeo em homenagem a Mercedes. Janaína surpreende a todos ao anunciar uma homenagem a Mercedes.

3 de maio | Sexta-feira

Quinzão consola Mercedes, que está enfurecida com o vídeo homenagem. Lidiane pede a Quinzão para não revelar a Mercedes que a ideia do vídeo foi dela. João garante a Manu que provará a sua inocência. Jerônimo conta a Vanessa que está endividado com o jogo. Janaína conta a Madá que descobriu o ingrediente secreto do doce de leite. Madá está cada vez mais requisitada e Álamo sente ciúmes. Vinícius elogia o buffet de Janaína. Diego comenta com Larissa que Ticiano pode processar Dandara. João procura por Vanessa. Mercedes contrata Lidiane como sua assessora pessoal.

4 de maio | Sábado

Lidiane fica surpresa ao perceber que Mercedes a contratou para prejudicar Janaína. Herculano, Madá e Patrick aprovam o novo doce de Janaína. Ticiano e Dandara se reconciliam e voltam a ser o casal Lambadinha, para desgosto de Quinzinho. Jerônimo superfatura uma compra da PopTV para pagar sua dívida de jogo. Dandara e Quinzinho brigam por causa de Mercedes. Mainha, mãe de Dandara e Patrick aparece de surpresa na casa de Mercedes. João e Janaína veem Jerônimo sendo agredido.

