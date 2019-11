Uma repórter da Globo News assustou a todos na última quarta-feira (13). Candice Carvalho fazia um link ao vivo de Nova Iorque quando seu nariz começou a sangrar.

Ela falava sobre o tempo frio na cidade, quando o momento aconteceu. O ocorrido deixou a apresentadora Maria Beltrão, que, ao perceber o que estava acontecendo, chamou o foco de volta ao Estudio I. “Gente, a Candice já perdeu a audição, está quase sem tato. Vamos parar de conversar com ela que eu estou morrendo de pena”, disse a apresentadora.

O motivo para o sangramento do nariz de Candice foi justamente as baixas temperaturas as quais ela informava. Os termômetros marcavam 1ºC na quarta-feira. Confira o momento abaixo:

Quem assistia a GloboNews nesta quarta (13/11) levou um susto ao ver que o nariz da repórter Candice Carvalho começou a sangrar. pic.twitter.com/KJ60N6GOi4 — Glória, me empresta seu passaporte (@VireiJornalista) November 14, 2019

