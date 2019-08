Rebeca faz revelação constrangedora sobre Patrícia Abravanel

Rebecca e Patrícia Abravanel, filhas de Silvio Santos, serão as próximas convidadas do “Programa da Maísa”. Na edição que homenageia os 38 anos do SBT, as irmãs revelaram como era a convivência na infância. Uma das revelações foi um tanto constrangedora.

“Uma sacaneava a outra. Ela estava no banho, me pediu água e eu fiz xixi num copo, dei pra ela e ela bebeu”, contou Rebeca, que também revelou que Patrícia gostava de pegar suas roupas escondida.

Na conversa, elas falaram como se deram conta que seu pai era uma figura famosa. “Pra mim, só foi cair a ficha um dia quando eu estava chegando em casa, foi na época que meu pai saiu para presidente, ai tinha um monte de jornalistas na frente da minha casa e eu falei gente o que é isso? Pra que essa gente toda? Nossa meu pai é assim importante?”

Rebecca também revelou como conheceu o jogador Alexandre Pato. “Um dia ele estava aqui (São Paulo) e insistia em falar comigo. Eu não queria falar, e ai ele perguntou: você está fazendo alguma coisa? Eu falei que não. Então eu disse: Quer passar aqui? Eu estava com uma amiga em casa. Era um feriado e eu ia viajar pra Natal, mas cancelaram o voo e eu não fui. Ele passou em casa e literalmente bateu na porta, lembrou a apresentadora.

