Os detalhes do quartinho de Senor, filho de Patricia Abravanel

Patricia Abravanel revelou em seu Instagram os detalhes do quartinho de seu filho, Senor. Ao menino, o caçula da apresentadora do SBT, foi reservado um cômodo com uma decoração especial e algumas peças que foram guardadas dos irmãos.

Todo decorado com móveis e jogo de cama brancos, o quarto de Senor traz ainda muitos itens decorativos como almofadas e ursinhos em tons claros.

Ao falar sobre o quarto do bebê, Patricia ainda destaca que os móveis são uma herança de Jane e Pedro, uma alternativa de usar peças na decoração de modo consciente e sustentável para que não seja necessário comprar algo que se pode reaproveitar.