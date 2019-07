Alexandre Pato revela imagens inéditas do casamento com Rebeca Abravanel

O jogador Alexandre Pato publicou nesta terça-feira (2) um vídeo com imagens inéditas de sua união com Rebeca Abravanel. Postado no Instagram, o registro já tem mais de 760 mil visualizações e milhares de comentários parabenizando o casal. “Muitas felicidades!! Amo vocês!!!”, comentou Patrícia Abravanel.

A filmagem exibe detalhes da cerimônia realizada no último sábado (29), na mansão de Silvio Santos. É possível ver, por exemplo, Jane, filha de Patrícia, como dama de honra. Também é mostrado o momento da troca de alianças e o beijo dos noivos. O próprio Silvio é visto ao fundo, fotografando o momento.

Confira as imagens e o vídeo a seguir:

