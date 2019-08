Rebeca Abravanel ganhará um presentão de Silvio Santos

Rebecca Abravanel, a 5ª filha de Silvio Santos, deve ter um novo programa no SBT. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do UOL, existe um game show sendo negociado pela emissora. A atração deve ir ao ar no fim deste ou ano ou no começo do próximo. A informação ainda não foi confirmada pela direção.

Rebecca apareceu pela primeira vez no SBT em 2015 ao lado de seu pai no programa “Roda a Roda”. Já substituiu a irmã Silvia no programa infantil “Bom Dia&Cia” e em 2016 assumiu o “Caldeirão da Sorte”.

A apresentadora ganhará espaço no novo programa não só por ser filha de Silvio, mas por se destacar pelo bom trabalho que tem feito.

