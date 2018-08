Propaganda para o Dia dos Pais com Wesley Safadão é retirada do ar

O cantor Wesley Safadão, 29 anos, recentemente participou de uma campanha publicitária para o dia dos pais da Sodiê Doces ao lado de sua esposa, Thyane Dantas. Depois de inúmeras mensagens negativas no perfil da marca, a empresa resolveu tirar o comercial do ar.

Recentemente, o cantor passou por uma disputa judicial contra sua ex-companheira, Mileide Mihaile, a respeito da pensão paga pelo seu filho Yhudy, 7 anos. Na tentativa de reduzir a pensão que pagava para o menino (dez salários mínimos), ele acabou tendo o valor aumentado pela Justiça (40 salários mínimos).

Segundo o Catraca Livre, a Sodiê publicou em suas redes sociais uma imagem do casal acompanhada de legenda: “Sabe aquele paizão que você sempre pode contar? Ele merece uma doce surpresa no seu dia especial! Feliz Dia dos Pais da Sodiê para você!”. Em poucos minutos, a publicação recebeu muitos comentários dos internautas – alguns deles até agressivos – como: “Pai errado, hein, Sodiê?”, “Que mico”, “Que lixo! Colocar esse idiota em uma propaganda de vocês. O boicote vai ser forte”.

Em resposta da repercussão negativa, a marca de doces declarou: “Gostaríamos de esclarecer que a escolha do cantor para ser garoto-propaganda da marca aconteceu no final de 2017, por ter forte apelo e credibilidade junto ao público do Norte e Nordeste do país, regiões que a franquia tem grande interesse em expansão. Entendemos que o caso foi isolado e imediatamente resolvido pelo cantor, mas frente à postagem não bem sucedida retiramos o vídeo do ar”. O material foi apagado das redes sociais.

