Programa da Maisa estreia líder em audiência e com os melhores memes

Princesa sensata da TV e cristal teen, Maisa estreou o seu programa no SBT na tarde deste sábado (16) com muitos convidados e energia de sobra para garantir a liderança de audiência em São Paulo entre todos as emissoras de TV, segundo dados preliminares. Com jogos divertidos, slime no rosto e dança das Chiquititas, a internet ficou recheada de memes incríveis.

Foi uma semana agitada para a jovem mais famosa do Instagram, que precisou lidar com os preparativos para o programa inicial e também com boatos machistas de que estaria grávida. Profissional como ninguém e sempre com as melhores respostas na ponta da língua, Maisa mandou bem e deixou todo mundo com um gostinho de quero mais ao encerrar o programa.

Com a atriz Fernanda Souza e os humoristas Oscar Filho e Matheus Ceará como convidados, o programa falou sobre haters e bullying com um tom leve, mas sem perder a seriedade que os assuntos carregam. Por coincidência, o programa foi gravado antes da tragédia em uma escola em Suzano, na última quarta-feira (13), mas levou temas que foram debatidos na sociedade após o ocorrido. Maisa fez sua homenagem às vítimas e disse esperar que o “amor e a paz reinem”.

O show contou com uma plateia de convidados que assistiu ao bate-papo dos convidados e se divertiu com os desafios dos quadros da atração. Sentada em uma “privada-trono”, a apresentadora soltou um dos bordões que já está sendo bastante usado nas redes: “Haters, para o ralo”.

Em um dos melhores momentos da tarde, Fernanda Souza, que protagonizou a órfã Mili em Chiquititas, programa de grande sucesso infantil nos anos 1990, lembrou os passos da abertura da novela e botou todo mundo para dançar. E não é que eles se saíram muito bem?

Quer aprender a coreografia desse HINO!? Vem com a gente! #ProgramaDaMaisa pic.twitter.com/oOWKetsvSX — Programa da Maisa (@programadamaisa) March 16, 2019

A internet não perde tempo e já tem vários memes circulando nas redes, como este da Fernanda e Eliana levantando o dedo médio para cantar “Os dedinhos”, icônica música do álbum de estreia da loira, em 1993. Muita gente viu no gesto um certo duplo sentido e, claro, já se tornou um dos assuntos mais falados sobre o programa.

Fernanda Souza dando dedo ao vivo com a Eliana. 😅😅😅 #programadamaisa pic.twitter.com/9rWD8VNplA — Valdeir | P.S.R. (@valdeirpsr) March 16, 2019

Não podia faltar os deliciosos momentos de Maisa ainda bem pequenina, quando apresentava o Bom Dia & Cia, da mesma rede de televisão. A participação dela no programa marcou muita gente que tentava ganhar o tão cobiçado Playstation.

Acostumada a comentar sempre com lucidez assuntos que não vemos sendo debatidos por uma adolescente de 15 anos, os fãs adoraram o novo espaço da apresentadora na televisão. Essa incrível garota precisava de um programa só dela há muito tempo!

maisa empoderada e com o seu próprio programa eu vivi pra ver isso muito dona do sbt sim #ProgramaDaMaisa pic.twitter.com/r64dJG8ySb — cams (@camxssweetie) March 16, 2019

Eu achei lindo você usar seu programa para passar mensagens tão importantes! Não esperava menos de uma rainha como você ❤❤❤ — Emily Letícia (@_milinha_91) March 16, 2019

eu vivi pra ver a maisa tendo um programa só dela #ProgramaDaMaisa pic.twitter.com/GrZUMdS1od — lara 🍎 (@larpnghb) March 16, 2019

Oi meu nome é @maisa tenho 21 milhões de seguidores acumulados sou atriz, modelo, APRESENTADORA, cantora nhen nhen nhen, bilíngue, Rica, Uma das maiores influências do Brasil ( talvez a maior, rs rs) e Dona do SBT#ProgramaDaMaisa pic.twitter.com/HQ0h8ql7lg — Trechos Dela (@DelaTrechos) March 16, 2019

#ProgramaDaMaisa Duas mulheres maravilhosas e incríveis representado as gerações!!! 😍 pic.twitter.com/c5uC040801 — Dario Abreu (@dariioabreu) March 16, 2019

muito orgulho de você. Obrigada por mostrar que adolescentes podem sim fazer a diferença e fazer sucesso. Você é luz e inspiração ❤️ — mai |au noart| (@maizonaaa) March 16, 2019