Programa ‘Bem Estar’ chega ao fim em abril, anuncia Globo

O programa “Bem Estar” foi oficialmente cancelado pela Globo, confirmando os boatos que surgiram meses atrás. A notícia foi anunciada em um comunicado oficial da emissora nessa sexta-feira (29).

Com a mudança, o “Encontro com Fátima Bernardes” passará a ter um quadro chamado “Bem Estar”, que vai funcionar nos mesmos moldes do antigo programa anteriormente comandado por Mariana Ferrão e Fernando Rocha. Esse novo formato começa a valer a partir do dia 8 de abril.

O antigo “Bem Estar” já havia passado por uma mudança drástica nas últimas semanas. No dia 19 de março veio à público a notícia de que a Globo optou por não renovar o contrato de Fernando Rocha. Horas depois, Mariana Ferrão anunciou que havia decidido se desligar da empresa também.

Com isso, o programa passou a ser apresentado por Michelle Loreto e é ela que irá comandar também o quadro do “Encontro”.

“Diariamente, sempre que o assunto for saúde, cuidados com o corpo e melhorias nos hábitos alimentares, Fátima irá contar com Michelle Loreto que, direto dos estúdios do programa, em São Paulo, continuará levando ao público as pautas e temas característicos do ‘Bem Estar’, com sua linguagem direta e didática para falar sobre saúde”, diz o comunicado divulgado pela Globo.